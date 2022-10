Het Waterliniemuseum: de wankele toekomst van een pronkstuk

Toch is het meest in het oog springende defect het sluizencomplex op de binnenplaats van het museum. Deze speeltuinvariant van de waterlinie is een bijdrage van de provincie Utrecht. Deze publiekstrekker is steevast stuk en buiten gebruik. Een reparatie die alle problemen oplost laat op zich wachten. In 2018 wordt een werkgroep ingesteld en analyseert een extern bureau het niet functioneren van het bouwwerk. In datzelfde jaar starten de herstelwerkzaamheden van de sluizen. Tevergeefs, want ieder jaar is het weer raak en is de attractie buiten werking. Ook dit jaar kunnen bezoekers niet zelf de linie in werking zetten. Directeur Aart Punt: "Het is niet leuk dat die maquette stuk is. Hij is geanalyseerd en verbeteringen zijn aangebracht. De sluisjes zijn verstevigd. Ze moeten hufterproof worden gemaakt."