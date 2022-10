Stikstofbemiddelaar Remkes: honderden piekbelasters opkopen, in sommige gevallen uitstel

Of het ook gaat om piekbelasters in de provincie Utrecht is nog niet duidelijk. Overbelasting met stikstof speelt in onze regio vooral in Botshol tussen Abcoude en Waverveen en het Binnenveld tussen Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse stuwwallen. In de andere zeven zogenoemde Natura 2000-gebieden is dit in beperkte mate het geval.