Bedrijven in de knel door overvol elektriciteitsnet: 'Als we dit wisten, dan hadden we de aanschaf van zonnepanelen uitgesteld'

Bedrijven willen graag van het gas af en dat betekent dat ze meer stroom nodig gaan hebben. Maar dat kan dus niet. "We hebben het pand in 2021 verbouwd. Toen dachten we: we maken het zo duurzaam mogelijk! Dus het dak is toen helemaal vol gelegd met zonnepanelen, maar we kunnen nu niks terugleveren. Het was een vervelende verrassing", vertelt De Beer. Van Dommelen herkent de situatie van De Beer: "Elektrische maatregelen zijn de oplossing om te verduurzamen en om uit te breiden, maar het kan gewoon niet." Bedrijven in het gebied moeten volgens Van Dommelen zo'n vijf jaar wachten om aangesloten te worden bij de netbeheerders.