Steun voor stikstofadviezen Remkes, maar boeren in onzekerheid: 'We weten nog steeds niets'

Els en Dick hebben weinig koeien met veel hectares, maar vrezen het ergste. Dick: "Ik zeg altijd: we zijn al verkocht, maar we moeten nog geleverd worden. We weten nog steeds niet wat het voor ons zal betekenen. Ik verwacht dat we toch minder koeien moeten gaan houden omdat we in Natura 2000-gebied zitten. Opkopen is in ieder geval geen optie voor ons. Op deze plaats wordt al honderd jaar hetzelfde geboerd. Ik ben de derde generatie die hier zit. Het doet pijn om dan te stoppen. Het is toch je leven."