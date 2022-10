Minister bezoekt basisschool in Utrecht om leraren in het zonnetje te zetten: 'Het mooiste vak dat er is'

De Dag van de Leraar was niet de enige reden van Wiersma's komst. Ook start vandaag de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'Gi-ga-groen' (boeken over natuur en dieren staan centraal) en daarom waren veel kinderen in het groen gekleed. Minister Wiersma las de Utrechtse groep 3-kinderen voor uit een boek over een koala. De leraren waren verkleed als bloem of boom en voerden een toneelstuk op.