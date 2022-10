Getraumatiseerde beer die twee jaar nauwelijks daglicht zag nu opgevangen in Rhenen

Rhenen - Een ongeveer 7 jaar oude beer uit Bosnië en Herzegovina is vanochtend gearriveerd in het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De vrouwtjesbeer, die Mila heet, werd twee jaar geleden ontdekt bij iemand thuis. Particulier bezit van een beer is in Bosnië verboden. Mila is de vierde beer die de stichting Bears in Mind dit jaar naar Nederland heeft gehaald.