Handjevol piekbelasters in provincie Utrecht: 'Heel erg benieuwd wat het Rijk doet met dit stikstofadvies'

"Ik ben heel erg benieuwd of het Rijk luistert en deze aanbeveling overneemt. In de provincie Utrecht hebben we een handjevol piekbelasters, maar er zijn ook piekbelasters uit andere provincies waar wij last hebben." Dat het omstreden stikstofkaartje van tafel is, juicht Sterk toe. Dat stond volgens haar een goed gesprek met de boeren in de weg. Ook de kwestie rond PAS-houders is belangrijk voor de provincie Utrecht. In zijn rapport bepleit Remkes een oplossing voor deze 2500 boeren in Nederland die eerder een melding deden over hun stikstofuitstoot, maar nog altijd zonder vergunning zitten. Zij moeten die vergunning alsnog met voorrang krijgen.