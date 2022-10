In Utrechtse parken breken steeds vaker takken af, waarschuwen boomkenners: 'Als je gekraak hoort, moet je wegwezen'

Als uit zo'n controle blijkt dat er risico is op omvallen van een boom of takbreuk, dan gaat het Utrechts Landschap over tot het snoeien van takken of het toppen van een boom. Bij sommige bomen worden alle takken gesnoeid, dat heet kandelaberen. Als het echt slecht gaat met de boom en deze vormt een risico, wordt de boom geveld. "We doen die controlewerkzaamheden in de periode van november tot juni. Bij uitvoer blijken er dan alweer meer maatregelen nodig dan eerder is vastgesteld tijdens de controle. Dat is schering en inslag."