Weer landelijke ophokplicht pluimvee vanwege opleving vogelgriep

In heel Nederland is al maandenlang een hoog aantal vogelgriepbesmettingen. Als het virus ergens wordt ontdekt moeten uit voorzorg direct alle andere vogels in de betreffende stal worden geruimd. De recentste uitbraak in onze provincie dateert van ruim een maand geleden : bij een hobbyhouder van sierwatervogels in Bunschoten-Spakenburg moesten 150 vogels worden afgemaakt.