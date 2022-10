Denk ook eens aan tweedehands tijdens duurzame modeweek: 'Wat voor de een een miskoop is, is voor jou misschien een unieke vondst'

Ze ziet dat er binnen de modewereld steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid. "Het lastige is alleen dat het nogal een containerbegrip is. Wanneer we het over duurzaamheid hebben, praten we dan over afval? Over het productieproces en de daarbij behorende CO2-uitstoot? Of over het ethische vraagstuk, zoals eerlijke lonen en kinderarbeid?"