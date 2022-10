Utrecht wil meer te zeggen krijgen over komst nieuwe scholen

Twee aanvragen voor kindcentra (basisschool en kinderopvang) in de nog te bouwen Utrechtse wijken Cartesius en Groenewoud konden niet worden toegekend. De schoolbesturen wilden niet concurreren met andere scholen in de omgeving. Ze gaan op andere locatie in een bestaand gebouw starten, maar dat is financieel ongunstig omdat dit gepaard gaat met een lagere bekostiging. Het schoolbestuur moet het tekort dan aanvullen vanuit eigen middelen. "Ondertussen zijn zowel de schoolbesturen als wij in gesprek met het ministerie over deze situatie, omdat we willen dat er een oplossing komt voor initiatieven in nieuwbouwwijken", laat het college weten na vragen van de gemeenteraad.