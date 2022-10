Gekte op huizenmarkt voorbij: prijzen regio Utrecht fors gedaald

De dalende trend is in vrijwel het hele land te zien, op een enkele regio in het noorden van Nederland na. De prijs van verkochte woningen ging in het derde kwartaal landelijk met 5,8 procent omlaag in vergelijking met een kwartaal eerder. Het is de grootste prijsdaling in een kwartaal ooit gemeten. In de regio’s IJmond, agglomeratie Haarlem en Groot Amsterdam gingen de prijzen zelfs met 8 tot 9 procent omlaag.