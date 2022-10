Utrechtse wake voor Iran op het Domplein: 'Toon solidariteit met je Iraanse buren en kom even langs'

Iman Abrontan heeft nog veel familie in Iran wonen. Goed contact onderhouden is lastig, maar hij probeert het toch. "Ten eerste is het belangrijk om te zeggen dat het mij gelukt is om met mijn neef in contact te komen. Het is niet altijd even makkelijk. Hij was heel erg verdrietig en je zag ook dat hij aangeslagen was. Het nieuws wat tot je oren en ogen komt, is toch wel behoorlijk dood en verderf", zegt de Utrechter. "Aan de andere kant biedt het ook hoop: je ziet nu hoe het volk zich aan het bewegen is. Hij zei wel dat de veiligheidstroepen ook massaal aanwezig zijn op de straten, dat het heel erg intimiderend is. Dat het een heel naar gevoel met zich meebrengt."