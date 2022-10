Mag het licht uit? Graag, zeggen inwoners en gemeenten

Minder licht in de openbare ruimte vindt ook de gemeente Utrecht een goed idee. Maar genoeg om de energiecrisis op te lossen is het volgens de stad niet. De gemeente gaat nu in beeld brengen hoe hun energieverbruik in de openbare ruimte eruit ziet. "Vooral het verbruik van bruggen en lantaarnpalen willen we gaan onderzoeken", zegt Jesse Holweg van de gemeente Utrecht.