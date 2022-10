'Of ik een piekbelaster ben? Ik heb geen idee'

Hij hoopt dan ook vooral dat het kabinet de adviezen uit het rapport van Remkes "op een fatsoenlijke manier" gaat uitvoeren. Dat is volgens hem nodig om een begin te maken aan het herstellen van het vertrouwen van de boer in de overheid. "Dit rapport is een eerste stap in de goede richting, maar er moet nog veel meer gebeuren", is hij stellig. "Alles wat wij hebben aangedragen komt in meer of mindere mate voor in het rapport, maar er moet nu wel iets mee gedaan worden. En daarin heeft het kabinet het de laatste jaren laten afweten, vind ik."