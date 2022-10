Rechtszaak over opvang Oekraïners in Baarn: 'Gemeente zet vluchtelingen in als politieke speelbal'

De gemeente slaagde er in de jaren zestig toch in om met toestemming van een aantal erfgenamen een flink stuk bos te kappen voor de bouw van een lokaal ziekenhuis. Inmiddels is dat onderdeel geworden van Meander Medisch Centrum. Gaandeweg werden steeds meer medische afdelingen naar de hoofdvestiging in Amersfoort gehaald. Het gebouw staat tegenwoordig grotendeels leeg en de gemeente onderzoekt al met Meander wat er vanaf 2025 mogelijk is met het terrein. In politiek Baarn circuleren ideeën voor zorgwoningen en het overplaatsen van een verouderd woonzorgcomplex verderop in het dorp.