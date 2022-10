Open, toch weer dicht en nu weer open: nieuwe Baarnse Plus geplaagd door internetstoring

Baarn - Gisteren een grootse opening en vandaag meteen getroffen door een internetstoring, waardoor zo ongeveer alles het niet deed. Het overkwam supermarktmanager Wilco den Braber van de Plus Supermarkt vandaag aan de Hoofdstraat in Baarn. "Het was wel even een domper. Maar het is techniek en daar kun je helemaal niks aan doen."