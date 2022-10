GroenLinks Utrecht: ‘De stad moet vasthouden aan meer asfalt’

Het is niet duidelijk of het asfalt er komt. Coalitiegenoot D66 is ook voor het asfalteren op deze plek, in plaats van de bestaande steentjes. Student & Starter zit ook in de coalitie. S&S is groot voorstander van asfalt. Volgens Rob van den Enk fietst zijn achterban veel en vinden die asfalt fijner. Coalitiegenoot ChristenUnie is tegen, die partij kiest voor het milieu, en dus voor ZOAK-klinkers. De PvdA is de laatste in de coalitie. Die partij weet het nog niet, of ze voor het milieu of voor fietscomfort kiest. Fractievoorzitter Rick van der Zweth wil eerst meer uitleg van de wethouder.