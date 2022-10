Dienstregeling NS mogelijk nog verder ingeperkt

"Als we zo doorgaan moeten we misschien besluiten om onze dienstregeling nog verder af te schalen", zegt Groenewegen. Daarmee bedoelt hij dat hij nog verder wil gaan dan eerder was aangekondigd. Komend jaar wil het Utrechtse spoorbedrijf al een tiende minder treinen laten rijden dan in 2019, het laatste jaar voor corona.