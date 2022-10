Bouw 200 woningen voor Oekraïners in Soest gaat voorlopig niet door vanwege das

Een definitief besluit over de komst van de tijdelijke huizen laat nog even op zich wachten. In juli schoof de gemeente het besluit al door, omdat er eerst een haalbaarheidsonderzoek moest komen. Dat haalbaarheidsonderzoek loopt nu ook weer vertraging op door de aanwezigheid van de das. Het wachten is nu op aanvullend ecologisch onderzoek dat pas na het paarseizoen in het voorjaar kan beginnen. "Daarna kan het college een zorgvuldig afgewogen besluit nemen of het plan haalbaar is", schrijft de gemeente. "Ook de ruimtelijke procedure neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht."