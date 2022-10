Na 10 jaar neemt Singlefeestje afscheid: '1600 zakdoeken besteld'

De vrienden draaien in zalen voor honderd man en al snel staan ze voor een groter publiek en groeit het vriendenteam. De afgelopen tien jaar hebben ze in poppodia en op festivals in heel Nederland gedraaid. "Op het hoogtepunt deden we tachtig shows per jaar. Toen waren we nog iets jonger en deden we twee of drie feestjes in een weekend. Of drie festivals op een dag."