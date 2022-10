Raadsleden uit Marokko nemen de benen na werkbezoek aan Zeist

Burgemeester Koos Janssen van Zeist vertelde na de aankomst van de delegatie op 13 september j.l. aan de lokale omroep : “Tijdens elk werkbezoek ervaren we dat we veel leren van elkaar en elkaars cultuur. Onze laatste ontmoeting was in 2019 in Berkane. We herinneren ons waardevolle en verrijkende momenten vanuit een warme vriendschap. Ik kijk ernaar uit om de komende dagen elkaar te inspireren en onze vriendschapsband verder te versterken.”