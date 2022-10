Gratis fietsverlichting repareren op de Neude: 'Moet ik uitleggen waarom dit belangrijk is?!'

Utrecht - Het is een jaarlijkse traditie. Op een zaterdag in oktober midden in de stad bouwt de Fietsersbond een meterslange kraam. Een soort pop-up fietsenmaker is het. Daaronder staan zo'n zes vrijwilligers die gratis fietsverlichting repareren. En mensen staan zelfs in de regen in de rij om daar gebruik van te maken.