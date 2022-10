Stadsmuseum roept Lego-bouwwerk van skyline uit tot 'Voorwerp van Woerden'

Bezoekers van het museum konden hun stem uitbrengen voor de verkiezing. Het Lego-bouwwerk kreeg de meeste stemmen omdat het voor alle leeftijden is en omdat het 'over duizend jaar nog steeds bestaat', zegt het Stadsmuseum. "Ze vinden de Woerdense gebouwen goed te herkennen en het is mooi ontworpen en uitgevoerd. Bij een geboren en getogen Woerdense in Londen staat zelfs een exemplaar op de schouw."