Woningcorporatie gaat huurders helpen om energie te besparen: 'We hebben geen toverstafje'

Utrecht - Simpele handelingen zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips schelen gemiddeld 60 euro per jaar op de energierekening. Daarom gaat woningcorporatie Portaal deze week met een Bespaarbus langs bij woningen in Utrecht, Nieuwegein en Maarssen. "We merken dat mensen zich hier druk over maken. Op deze manier kunnen wij ons steentje bijdragen."