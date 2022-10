"FC Utrecht moet tegen AZ spelen zoals AZ tegen Ajax speelde, op de rand van het toelaatbare"

FC Utrecht - AZ is zondagmiddag live te volgen in Namen & Rugnummers op Radio M Utrecht. Verslaggever is René van den Berg, analist is Gert Kruys.

Verder in Namen & Rugnummers flitsen van voetbal uit de derde en vierde divisie, met DEM - Hercules en Nuenen - Kampong. Tenslotte ook de hockeytopper Bloemendaal - Kampong.