Nieuwegein ligt financieel 'op koers' maar houdt rekening met onzekere tijden

Nieuwegein is één van de veertien gemeenten in Nederland die geld krijgt van het Rijk om een speciaal programma op te zetten om de leefbaarheid en veiligheid in de stad te vergroten. Dit programma wordt in samenwerking met die gemeenten ontwikkeld en in de loop van volgend jaar in gang gezet. Eggengoor: "Op dit moment grijpt de gemeente ook wel in als er bijvoorbeeld jongeren zijn die op de radar komen. Want als we het gevoel hebben dat ze de verkeerde kant op gaan richting het criminele circuit, dan wordt contact met hen opgenomen."