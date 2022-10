Schrijver, arts, hoogleraar en Bilthovenaar Ivan Wolffers overleden

In het leven van Wolffers is een strijd tegen het gezag te zien. Hij ging medicijnen studeren omdat hij dan niet in de militaire dienst hoefde en dat ook nog uit kon stellen als hij daarna geneeskunde of theologie zou studeren. Ook na zijn opleiding tot huisarts bleef hij zich verdiepen in medicijnen. Tijdens zijn afscheidsrede als hoogleraar Gezondheid en Cultuur aan de Vrije Universiteit zei hij over alle voorgeschreven medicatie: "Als mijn moeder dit allemaal zou weten, dan had ze me vroeger nooit zo vaak naar de dokter gestuurd.”