Vluchtpoging zoals de raadsleden op bezoek in Zeist komt vaker voor: 'Belanden vrijwel altijd in de illegaliteit'

Maar die gedroomde toekomst vinden ze doorgaans niet. "Ze belanden vrijwel altijd in de illegaliteit. Marokko is in principe een veilig land, dus je komt niet zomaar in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Vaak gaan dit soort mensen zwart werken of proberen onderdak te vinden bij familie in Frankrijk of België, omdat daar Frans, de tweede taal van Marokko, wordt gesproken.”