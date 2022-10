50 jaar Theater Kikker in Utrecht: 'Het leven zonder cultuur is armoede'

In het theater zelf staat er ook van alles op het programma. Directeur Hanno Tomassen: "We beginnen vanavond met een fantastische avond over de toekomst van het theater. Morgenochtend beginnen we met drie jeugdvoorstellingen van Utrechtse gezelschappen, later op de dag wordt de programmering steeds wilder tot we de hele nacht het dak eraf blazen. Zondagochtend is er een theatraal ontbijt met oud gedienden die hier ooit zijn begonnen en graag terug wilde komen. En zondagmiddag rennen we vol vertrouwen de toekomst in, met een nieuw programma, met nieuwe makers die een podium verdienen."