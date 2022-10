Leven in plaats van overleven in Oekraïense huiskamer in Utrecht

Vital'nya gaf Lina weer een doel. Ze was niet van plan te vluchten uit Kyiv, maar na aandringen van vrienden belandde ze uiteindelijk min of meer per toeval in Utrecht. De ontvangst in Utrecht was warm, maar Lina had geen vooruitzichten meer. "De toekomst was zo onzeker, ik was zes maanden kwijt aan twijfelen wat ik moest doen. Hier voel ik me weer productief: ik doe vrijwilligerswerk en hou me bezig met culturele projecten.