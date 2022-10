Park Paardenveld wordt groter, Roost verdwijnt (voorlopig?)

Toen Roost in 2017 als pop-up restaurant een vergunning kreeg, was al bekend dat het een tijdelijke plek zou zijn. Wegens corona en het vertraging bij de herinrichting van Paardenveld werd de vergunning verlengd tot het einde van oktober 2022. Nu lijkt er definitief een einde te komen aan het paviljoen. "De sociale veiligheid in het park is verbeterd, bezoekers van het park maakten gebruik van de toiletvoorziening en Roost werkte mee aan opruimacties. We waarderen de inzet van de ondernemer in de afgelopen 6 jaar voor het park en de omgeving", schrijft de gemeente. Ook is de ondernemer uitgenodigd om aan te schuiven bij de volgende fase van de plannen.