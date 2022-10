Van Dissel reageert op valse beschuldigingen: 'Poging tot karaktermoord'

Podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger zeiden dat Van Dissel 7,5 ton had gekregen van Open Nederland, de stichting die het Testen voor Toegang organiseerde. Hij zou Nederland in ruil voor dat geld langer in lockdown hebben gehouden. Als zogenaamd bewijs kwamen Gijrath en De Vlieger met een bancair transactieoverzicht op de proppen. Later bleek dat vervalst te zijn.