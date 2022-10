Gewonde na ongeluk op Rijnbrug, weg in beide richtingen dicht

Iets voor 9.00 uur ontstond in noordelijke richting een kettingbotsing op de brug, die het Utrechtse Rhenen verbindt met het Gelderse Kesteren. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De politie en de brandweer waren druk bezig de slachtoffers te helpen, daarom was de brug ongeveer anderhalf uur in beide richtingen dicht.