Gemeente Zeist start campagne om auto's te weren uit sportpark Blikkenburg

Het gebied is gastvrij voor auto's, maar toch ziet de gemeente het liefst meer fietsers deze kant van Zeist opkomen. Wethouders Angele Welting (D66) en Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP) trappen de campagne af: "Het is in Zeist eigenlijk veel sneller om alles op de fiets te doen, en ook veiliger", zegt Welting. "Het is ook een soort filosofie. Bekijk het verkeer vanuit het oogpunt van de fietsen. Nu is alles vanuit het perspectief van de automobilist bedacht", vult Catsburg aan.