Buurtsuper Schoonrewoerd gered na massale financiële steun uit het dorp: 'Een onbekende gaf me een envelop met 1000 euro'

Het nieuws dat de dagwinkel in het 1700 inwoners tellende dorpje dreigde te sluiten kwam hard aan bij veel klanten. Dus kreeg Ad honderden financiële steunbetuigingen. "Er kwamen prachtige verhalen langs. Een kind van 10 dat na overleg met z'n ouders besloot 10 euro zakgeld te doneren. En een oudere man die ik nog nooit had gezien gaf me een envelop met 1000 euro erin. Hij is nog nooit klant bij me geweest, maar had mijn verhaal gezien op RTV Utrecht."