Jurre en Jikke uit Cothen hebben een taalontwikkelingsstoornis en willen daar meer bekendheid aan geven

Cothen - Er is te weinig aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen. Veel mensen vinden het moeilijk om te praten of woorden te begrijpen. Om het probleem meer bekendheid te geven is een documentaire gemaakt over de tieners Jurre en Jikke uit Cothen. Die film is dinsdag te zien op RTV Utrecht, en online vanaf nu al via deze link