Aandacht voor Utrechtse daklozen op Werelddaklozendag: 'We blijven maar voorzieningen openen'

Daar moet volgens Van Dam dan ook nu iets aan worden gedaan. "Je ziet het ook aan het aantal mensen dat dakloos wordt. We blijven maar nieuwe voorzieningen openen, dat is echt niet de bedoeling", verzucht hij. Vandaag en de rest van de week moet er dan ook vooral worden gekeken hoe het beter kan. "Want je kunt er wel bij stil blijven staan hoe erg het allemaal is, maar daar is ook niemand mee geholpen."