Van Rossem Vertelt: 'Jammer voor de boeren, maar de veengebieden in onze regio zullen snel weer moeras worden'

Laten we beginnen met een klein lesje 'natuurgeschiedenis' van Maarten: "Wie het gebied rond de Ronde Venen kent, ziet vooral veel water voor zich. Water en drooggemalen stukken landbouwgrond. Ooit zag het er heel anders uit, eigenlijk zoals heel West Nederland er ánders uit zag. Alles wat we in dat gebied zien, is mensenwerk. Zo’n 2500 jaar geleden – 500 jaar voor Christus – was heel West Nederland een veenmoeras. Achter de duinen lag een verzoete lagune vol moerasplanten. De dode moerasplanten vormden veen. Veen dat in het gebied van de Rode Venen – weten we ook meteen waar die naam vandaan komt – tot wel 11 meter hoog was."