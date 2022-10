Vervuilend massa-evenement of voorbeeld voor anderen, hoe duurzaam was de Vuelta?

Het college vindt dan ook niet dat de Groene Karavaan een vorm van greenwashing was, zoals de PvdD het noemt. Dat houdt in dat een organisatie zich duurzamer voordoet dan ze daadwerkelijk is. De gemeente geeft aan dat het wereldwijd de eerste keer is dat een evenement op deze manier is uitgevoerd. "De Groene Karavaan zien we hierbij als een voorbeeld waarbij we andere proberen te inspireren om voor dergelijke activiteiten duurzame alternatieven te ontwikkelen."