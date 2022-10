Dementie op je 52ste: 'Ik dacht dat ik een burn-out had'

Judith van Schaik is verpleegkundig specialist op de geheugenpoli van het Antonius Ziekenhuis in Woerden. Ze is vaak de eerste professional na de huisarts die mensen met klachten zien. "Voor ons is het dan altijd heel belangrijk dat er iemand mee komt die de persoon met klachten goed kent. Dat is sociaal belangrijk, het is ook best spannend, maar voor ons is het ook een graadmeter in hoeverre er klachten zijn en iemand verandert. Soms ziet de patiënt zelf niet goed wat er speelt, maar de omgeving al wel"