Toekomst voetbalclubs in gevaar door hoge energieprijzen, KNVB wil compensatie en noodfonds

Zeist - Van de verenigingen in het Nederlandse amateurvoetbal vreest bijna 40 procent voor hun voortbestaan als gevolg van de gestegen energieprijzen. Dat meldt de KNVB op basis van een enquête die door ruim 270 clubs is ingevuld. Dat is zo'n 10 procent van het totale aantal amateurvoetbalverenigingen in Nederland.