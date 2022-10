Wouter Koolmees nieuwe topman NS

Koolmees zegt zin te hebben om aan de slag te gaan bij NS. "Een prachtig, breed maatschappelijk bedrijf met zo’n 20.000 betrokken collega’s. Ik ken NS in de hoedanigheid van reiziger goed, ik ben een grootverbruiker van de trein. Ik ben altijd onder de indruk van hoe goed we het in Nederland geregeld hebben. Toch staat NS steeds meer onder druk en dat geldt ook voor haar prestaties. Samen met alle NS’ers wil ik ervoor zorgen dat de reiziger tevreden is en dat NS de noodzakelijke ambities van Nederland op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid kan waarmaken."