Boeventraining voor inwoners Vijfheerenlanden: 'Niet bang, maar bewust maken'

De donkere dagen komen er weer aan, de tijd waarin inbrekers weer meer actief worden. In Vijfheerenlanden zijn dat er zeventig tot tachtig per jaar, al waren het er tijdens de coronacrisis wel wat minder. Deelnemers aan de workshop krijgen uitgelegd wat ze moeten doen in geval van verdachte situaties. "We leren ze bijvoorbeeld met voor signalement je de politie blij maakt, hoe je een fiets of auto omschrijft. Maat het gaat steeds om wat je kan en mag doen, niet wat je moet doen, want je eigen veiligheid is het belangrijkste."