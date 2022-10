Kamp Amersfoort herdenkt transport van 1400 mannen met Tocht van Vrees en Hoop

Het is de vijfde keer dat het transport van 11 oktober 1944 wordt herdacht. De herdenking trekt ieder jaar honderden belangstellenden. Volgens de directeur van Kamp Amersfoort, Micha Bruinvels, was het een heel berucht transport. "Het was een week na de aanslag in Putten, waar een vergeldingsactie van de Duitsers is geweest om te laten zien dat ze nog steeds in control waren. 601 mannen uit Putten zijn opgepakt en via Kamp Amersfoort naar Neuengamme afgevoerd. Verder weten we dat er een groep van meer dan veertig mannen uit Gorinchem bijzat. Zij zijn na een razzia opgepakt. Wat ook bijzonder was, is dat er veel politiemannen bijzaten. Zij zijn opgepakt omdat ze opdrachten weigerden uit te voeren die de bezetter gaf." Het merendeel van de 1400 mannen keerde nooit terug uit kamp Neuengamme.