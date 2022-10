Voormalig Fortissimo-speelster Wendy Smits (39) overleden

In 2012 vertrok ze opnieuw naar Duitsland, waar ze bij HSG Blomberg Lippe ging spelen. Na een half jaar keerde ze vanwege familieomstandigheden terug naar Nederland, waar ze tot verbazing van vriend en vijand bij Fortissimo ging spelen. Ondanks de degradatie in de zomer van 2013 bleef ze de club uit Cothen trouw. In 2015 vertrok ze na een conflict bij Fortissimo. In 2017 beëindigde ze haar loopbaan.