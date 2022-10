Gewapende agenten vallen bedrijf in Montfoort binnen in groot witwasonderzoek

Montfoort - De politie is vandaag bij een grote anti-witwasactie een bedrijf op het bedrijventerrein IJsselveld in Montfoort binnengevallen. Hierbij zijn er gewapende agenten ingezet. De inval is onderdeel van een groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich zou bezighouden met witwassen en handel in verdovende middelen. Er zijn enkele honderden rechercheurs bij het onderzoek betrokken. Elders in het land zijn er zeven verdachten aangehouden.