Politie doet onderzoek naar schietincident in Utrechtse wijk Ondiep

Utrecht - De politie onderzoekt een schietincident in de Utrechtse wijk Ondiep. Een woning in de Druifstraat werd daarbij geraakt in de nacht van maandag op dinsdag. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de dader(s) en de achtergrond hiervan. Ook camerabeelden kunnen van belang zijn en wil de politie graag hebben.