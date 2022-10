Kinderboerderij ‘t Woelige Nest klaar met gedumpte konijnen: ‘De dieren overleven het meestal niet'

En als de konijnen de indringer niet aanvallen, kan het alsnog misgaan legt Appel uit. “Er is een keer een mannetjes konijn bij de vrouwtjes in de ren gezet door mensen. Binnen een paar werken hadden we tien kleine konijntjes. Die moeten allemaal eten, een schoon hok en hebben medische zorg nodig. Daar hebben wij de ruimte en het geld niet voor. Dan moeten we ze verkopen en als ze niet verkocht worden moeten ze ingeslapen worden. Dat is natuurlijk vreselijk.”