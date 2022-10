'Beeldvorming rondom vluchtelingen die werk opzeggen cynisch en kwalijk'

Volgens het artikel in het FD is er sprake van een verband tussen de actie van de gemeente Utrecht om statushouders versneld aan een huis te helpen en het opzeggen van contracten. Dat is volgens Vluchtelingenwerk en de gemeente niet het geval. "Het fenomeen wat nu belicht wordt is niet nieuw en ook niet ingegeven door de Utrechtse versnellingsactie of Utrechts beleid. Dat statushouders hun contract opzeggen, is iets wat in elke gemeente voor kan komen", aldus het college van Utrecht.